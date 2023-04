Reprodução/Instagram Evaristo Costa ironiza briga com Virginia Fonseca: 'Ocupado'

Após se pronunciar sobre a polêmica com Virginia Fonseca, Evaristo Costa ironizou toda a repercussão da história no seu perfil do Instagram.

O jornalista compartilhou uma foto nadando em uma piscina e um vídeo de uma pessoa presa com algemas.





"Aquaman que fala? #Ocupado", escreveu ele na legenda da publicação, onde fez questão de desativar os comentários.

Já nos Stories do Instagram, um ator aparece com as mãos presas dizendo "Sou inocente".





A polêmica envolvendo Evaristo e Virginia começou quando o jornalista alfinetou a maternidade da influenciadora. Nas redes sociais, a empresária surgiu chorando e foi defendida pelo marido, Zé Felipe, e pela mãe, Magareth Serrão.

