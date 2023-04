Foto: Reprodução/Instagram Eliezer se diverte com memes criados da relação com Viih Tube





O ex-BBB Eliezer, de 33 anos, se divertiu com os diversos memes criados pelos internautas nas redes sociais ironizando a união dele com a ex-BBB Viih Tube e resolveu compartilhar alguns no Instagram.

Uma das brincadeiras era de como ele mudou a cabeça após começar a se relacionar com Viih e gerar uma filha com ela, que está na reta final da gravidez de Lua.













"Se meu relacionamento fosse meme parte um. Qual seria o de vocês?", questionou ele. "O casal mais amado e verdadeiro do Brasil", comentou um fã. "Vocês compartilham o mesmo neurônio! Desde do primeiro dia! Eu sabia que iria dar match, vocês pertencem um ao outro. É tão gratificante acompanhar vocês", escreveu outro seguidor de Eliezer.

Os dois ex-BBBs, que tinham fama de pegadores, começaram a se relacionar sem compromisso. Em agosto de 2022, ele pediu a jovem em namoro. Logo depois, os dois anunciaram que esperavam a primeira filha. No dia 21 de março, eles se casaram no civil. Desde o início do relacionamento, o casal recebeu diversas críticas nas redes sociais.