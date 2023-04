Reprodução/ YouTube Viih Tube mostra itens da mala de maternidade de Lua

Viih Tube usou o Instagram para mostrar os itens da mala de maternidade da primeira filha com Eliezer, Lua. A ex-BBB está na reta final da gravidez e já está pronta para ir para a maternidade.

"A maternidade pede quatro looks completos. Em todos coloquei touca, luvinha, meinha, manta e também lacinho. Eu sei que não vou usar tudo em todos, mas sou precavida. Coloquei em todos também um conjuntinho de algodão por baixo do tricô, porque às vezes o tricô pode dar alergia na bebê. Esse vermelhinho é a saída de maternidade dela. Pedem também três bodies extras, mas eu coloquei também três macacões extras e três calças, porque prefiro que sobre do que falte", disse ela.

"Levei toalha de banho, fralda de banho, fralda de boca, fralda de ombro, cueiro, naninha, escova de cabelo, lixa de unha (...), estou levando água de colônia, hidratante, shampoo, lenço umedecido, fraldas metade RN e metade P, algodão, cotonete, pomada, álcool para o umbiguinho e um zíper para a roupa suja. A maternidade fornece tudo, mas estou levando porque quero usar os meus", completou.

Viih Tube ainda comentou sobre as expectativas do parto: "Foi muito gostoso montar a mala, estou muito ansiosa".

















