Foto: Reprodução/Instagram Eliezer elogia sogra: 'Minha admiração é enorme'





Na noite desta quinta-feira (30), o influenciador e ex-BBB Eliezer resolveu fazer uma breve homenagem à sogra, Viviane Tube, que estava fazendo aniversário.

No texto, Eliezer enalteceu a amizade de Viviane com a filha Vih Tub, afirmou admirar a relação das duas, ressaltando que gostaria que a filha Lua também seja assim.













'Minha sogra. As pessoas falam que sogra é ruim, chata e coisas do tipo. Pois a minha já foi intimada a passar uma temporada inteira lá na casa nova. Parabéns Viviane Tube, minha admiração é enorme pela sua força e vontade. Acho lindo a relação sua e da Viih, mais que mãe e filha...amigas!! Quero muito que a Lua seja assim', escreveu ele nos stories do Instagram.

Recentemente, Eliezer tomou um susto na reta final da gravidez de Viih. "Estamos tendo noites bem difíceis. A de hoje foi susto atrás de susto. Viih está dormindo pouco/nada durante a noite, acorda várias vezes por conta do incômodo/dores", disse ele. "Me dá um aperto no coração. Se eu pudesse, passava essa dor dela para mim só para ela não sentir isso", completou ele.