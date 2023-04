Reprodução Celine Dion coloca mansão à venda por R$ 12 milhões no Canadá

Celine Dion coloca à venda sua mansão de 16 cômodos na cidade de Laval, em Quebec, no Canadá, pelo valor de US$ 2,398 milhões (R$ 12,1 milhões). Com 464 m² de área útil, a propriedade oferece três quartos, três banheiros, lavabo, escritório, salão, oficina e lareiras a gás para o novo proprietário.

Localizada no bairro de Saint-Rose, a mansão é uma propriedade de dois andares construída em 2002 em um terreno de 1858 m². Com pisos de madeira e paredes claras na maioria dos cômodos, a mansão costuma ficar coberta de neve no período de Inverno.





A casa era utilizada pela mãe da cantora, Thérèse Tanguay Dion, que faleceu em janeiro de 2020.

O lugar é considerado pela imobiliária como um refúgio de tranquilidade, e possui um solário, uma garagem dupla aquecida e uma vista privilegiada para o Rivière des Mille Îles, um dos canais do rio Ottawa. Confira mais fotos abaixo:





