Guto Graça Mello, produtor musical que alavancou a carreira de Xuxa Meneghel, admitiu ter agredido Marlene Mattos, ex-empresária da apresentadora, ao vê-la humilhando a rainha dos baixinhos.

O produtor relembrou, em entrevista ao podcast Corredor 5, um episódio em que deu um tapa em Marlene. Na ocasião, Mello precisou se ausentar do estúdio para falar com o diretor da Globo, Boni, e deixou as duas juntas.





“Quando eu voltei, assisti à seguinte cena: estava a Marlene Mattos sentada no meu lugar, com o dedo no talk back, a Xuxa lá chorando? E a Marlene assim: 'você está pensando que eu sou o idiota do Guto que fica passando a mão na sua cabeça? Canta esta porra agora que eu estou mandando”, relembrou o produtor.

Mello admitiu ter agredido fisicamente a empresária, resultando em uma inimizade entre eles. “Eu dei uma porrada nela [Marlene]... Ela não viu de onde veio, por trás dela? Não foi uma porrada, foi um tapa no meio da cara dela E disse: 'rua!’”, revelou Guto.

