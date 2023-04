Reprodução/Instagram - 4/4/2023 Patrícia Poeta recebeu Pocah nesta terça-feira (4)





Após apresentar o "Encontro" desta terça-feira (4) sem Manoel Soares, a jornalista Patrícia Poeta postou uma sequência de fotos com os convidados e dividiu opiniões na web. Alguns internautas esperavam um pedido de desculpa da apresentadora após o corte dado em Manoel, na segunda-feira (2).



No entanto, o "Encontro" seguiu sem a ressalva e sem a presença de Manoel, que costuma folgar nas terças por apresentar o "Papo de Segunda", no GNT, toda segunda-feira.





"Aprendendo a fazer a pose... Hoje com duas mulheres empoderadas: Grace Gianoukas e Pocah! Obrigada, meninas! Sucesso mais e mais! Gratidão pela companhia e pela audiência, pessoal! Amo vocês. Até amanhã!", escreveu Poeta, que recebeu respostas dos seguidores.

"Fazendo a egípcia né Bonita!", escreveu uma internauta, acusando Poeta de omissão sobre o caso de Manoel Soares. "Você tem que aprender a respeitar seu colega de palco", ressaltou outro.





Alguns telespectadores defenderam Patrícia Poeta. "A gente te conhece, sabe a mulher incrível que você é por dentro e por fora. Nada te abala, estamos com você, Poeta!", escreveu uma seguidora. "O nome do programa já diz: Encontro com PATRÍCIA POETA... não preciso dizer mais nada!", disse um fã, após internautas questionarem onde estava Manoel.

Em contato com o iG Gente, Patrícia Poeta explicou que o corte em Manoel não passou de uma "casualidade", natural de um programa ao vivo. "Foi uma casualidade, das várias, que podem acontecer num programa ao vivo. Estava tendo dificuldade com uma nova tecnologia e estava procurando ajuda para fazer acontecer. Tanto que no momento que percebi o que tinha acontecido, imediatamente já me desculpei. Coisas de programa ao vivo", disse Patrícia.

Manoel Soares tem MUITA paciência com essa Patrícia Poeta! Se fosse eu, eu sairia no meio do programa movida por toda impulsividade e indignação pelo modo como essa querida ignora ele! Que RANÇO dessa Patrícia Poeta! Cadê o diretor desse programa gente? #Encontro pic.twitter.com/6EQmXi0HFp — Wakanda 🧱 🥬🦁🐛⚓ (@castrokaren25) April 3, 2023





O caso repercutiu na web e famosas como Samantha e Sonia Abrão defenderam Manoel Soares através das redes sociais. "Que absurdo! Quanto desrespeito com um colega. Depois, ela diz que é tudo invenção da imprensa! Manoel Soares dá de dez a zero nela pelo talento e o profissionalismo com que segura essa humilhação há mais de um ano, todos os dias", escreveu Sonia em uma publicação no Instagram.