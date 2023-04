Reprodução/Instagram Nora de Zezé Di Camargo entrega desentendimento com o cantor por projeto de arquitetura

Amabylle Eiroa, nora de Zezé Di Camargo, expôs um desentendimento com o cantor por conta de um projeto de arquitetura. O pai do noivo, Igor Camargo, assinou contrato com outro escritório para realizar o projeto de sua casa em Cuiabá.

Leia também Irmão de Virgínia tem outra mulher nos EUA há 15 anos





Pelos Stories do Instagram, a arquiteta explicou o ocorrido entre os dois e gerou discussão.

"Estou recebendo uma quantidade considerável de mensagens indagando sobre a decisão do Zezé Di Camargo em contratar outro escritório de arquitetura e não o meu para a concepção de sua residência em Cuiabá", comentou.

Ela seguiu falando da polêmica que a situação gerou na web. "Como profissional desta área, lamento profundamente que uma situação deste tipo tenha surgido, já que polêmicas não são do meu interesse. Contudo, desta vez, o assunto ultrapassou o âmbito pessoal e adentrou o âmbito profissional".

"Gostaria de deixar claro, com todo o respeito ao escritório de arquitetura que ele alega ter contratado (eles são, sem dúvida, altamente competentes) que a postagem que estão me questionando é, na verdade, uma publicidade paga entre o Zezé Di Camargo e a referida empresa. É uma situação extremamente desagradável, que pode gerar questionamentos sobre a integridade ética da minha prática profissional", ressaltou.

Na segunda-feira (3) Zezé compartilhou vídeos no escritória da arquiteta Ilana Santiago. "Está tudo novo aqui hoje. Estamos vendo o escritório novo com a Ilana, está lindo, e também vendo a planta baixa da nossa casa que a Ilana está fazendo na Chapada dos Guimarães, que vai ser lindo", disse ele.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente