Reprodução / Redes Sociais Anitta rompe com Warner Music

A cantora Anitta anunciou nesta terça-feira (04) que encerrou a parceria com a Warner Music. Pelo Instagram, a Poderosa fez o comunicado rompendo com a gravadora.

“Após 11 anos de uma parceria de sucesso, nós concordamos em seguir caminhos separados. Anitta gostaria de agradecer a Warner Music por todo o suporte. O time da Warner deseja para Anitta tudo de melhor no futuro.”, dizia o comunicado oficial





Anitta rompe o contrato com a gravadora após uma série de críticas. Em maio de 2022, a cantora afirmou que a gravadora só investia nela depois que as músicas viralizavam.

Já em 2023, durante uma conversa com os fãs no Twitter, Anitta mencionou a vontade de encerrar o contrato e em março deste ano, fez críticas públicas por falta de apoio da Warner.

A cantora chegou a pedir uma reunião com o CEO da gravadora para perguntar quanto custaria para encerrar o contrato com a Warner. Na ocasião, Anitta foi informada que separação “não aconteceria”.





















🚨AGORA: Anitta acaba de confirmar que não faz mais parte da Warner Music. pic.twitter.com/PCzVFb0ZmB — CHOQUEI (@choquei) April 4, 2023

