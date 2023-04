Reprodução/ Instagram Irmão de Virgínia é acusado de traição e assédio após vídeo viralizar

William Gusmão, irmão da empresária Virgínia Fonseca, se envolveu em mais uma polêmica. O diretor financeiro, flagrado traindo a influenciadora Mellody Barreto em uma festa em Goiânia no último final de semana, é casado nos EUA há cinco anos, segundo declarações da suposta cunhada em entrevista à apresentadora Márcia Goldschmidt no Youtube.

De acordo com Tecia Coelho, a irmã dela, Tania Aparecida, de 52 anos, teria se casado com William em julho de 2018 e estariam juntos há 15 anos. A suposta cunhada apresentou um documento de certidão de casamento que indica que a cerimônia teria ocorrido na cidade de Worcester, em Massachusetts, no dia 31 de julho de 2018.





“O William é casado nos Estados Unidos, infelizmente com a minha irmã, e não está divorciado ainda. Ele foi para o Brasil para ficar junto da mãe, após a perda do padrasto [Mário Serrão, pai de Virgínia, que morreu em setembro de 2021]”, afirmou Tecia.

De acordo com Tecia, William já teria traído Tania anteriormente, quando engravidou outra mulher no Brasil e voltou seis meses depois a procurando. A cunhada afirmou que a irmã só descobre as traições quando William retorna do Brasil.

William entrou na entrevista online para apresentar a própria versão dos fatos. Ele confirmou o casamento com Tania, mas afirmou que a união é apenas formal. De acordo com ele, os dois estão separados "fisicamente" há um ano e meio. Além disso, negou ter um filho com outra mulher.

“Estou casado nos documentos, mas estou separado de corpos, quando eu quis me divorciar ela não quis.”, alegou o irmão de Virgínia.

