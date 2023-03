Foto: Reprodução/Twitter Adele diz que Piqué 'está com problemas' após performance de Shakira no Jimmy Fallon





Adele deixou bem claro de qual lado está na treta entre Shakira e Piqué. Após a performance da cantora colombiana no programa americano "Tonight Show", na última semana, Adele afirmou que Piqué está com "sérios problemas".



Adele comentou a performance de Shakira em um dos shows feitos Las Vegas após questionar um fã na plateia de qual artista a jovem gostava, além da própria Adele, e a menina responder Shakira.













"Oh, eu vi a performance dela ontem à noite no Jimmy Fallon. O ex-marido dela está com problemas!", disse a cantora em meio a risadas.

Shakira e Bizarrap apareceram no "The Tonight Show", apresentado por Jimmy Fallon na semana passada para divulgar o single e participarem de uma entrevista com Fallon, onde a cantora revelou ter passado por um "ano muito difícil". "O problema com essa música é que ela se tornou um hino para tantas mulheres por aí. Tive um ano muito difícil depois da minha separação e escrever essa música foi muito importante para mim", afirmou a cantora.

Adele ouviu o nome de Shakira e soltou:



“Eu vi a performance dela no Jimmy Fallon. O ex dela (Piqué) está em apuros!”



Recentemente, a cantora mandou uma indireta para a nova namorada do ex-marido em entrevista ao jornalista Enrique Acevedo, da Televisa. "Há um lugar no inferno reservado para mulheres que não apoiam outras mulheres", disse Shakira ao ser questionada da suposta infidelidade do ex-marido com Clara. Shakira afirmou que tudo o que aconteceu serviu como um "despertar", para que ela passasse a se sentir mais confiante em si mesma.