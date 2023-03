Foto: Reprodução / Instagram / @shakira Shakira

Após a separação com Gerard Piqué, Shakira teria embarcado em outro relacionamento. Segundo o site espanhol OK Diario, a cantora estaria se envovendo com um outro homem em Miami, nos Estados Unidos.

“Parece que a cantora colombiana poderia ter encontrado um homem misterioso que ela aparentemente conheceu em Miami e está em contato há quatro meses”, disse um fonte ao jornal espanhol.



O veículo ainda afirmou que Shakira queria antecipar a mudança para Miami para ficar perto fo novo affair. Após a separação, Shakira decidiu deixar Barcelona com os filhos Milan, de 10 anos, e Sasha, de 8. Ela, então, se planejou se mudar para os Estados Unidos no início de abril.

De acordo com o jornal espanhol, a cantora queria antecipar a viagem até a mãe, Nidia Ripoll, ser hospitalizada na Espanha, com um coágulo de sangue em sua perna.

Um outro motivo para a cantora ir para Miami é a saúde precária do pai, William Mubarak, de 91 anos.

