Reprodução/ Instagram Belo tem ajuda de Gracyanne em alongamento para o Dança dos Famosos

No último domingo (2), Gracyanne Barbosa postou registro de um momento com o cantor Belo. O casal estava fazendo uma aula de alongamento juntos. O artista tem o objetivo de melhorar a flexibilidade para participar do Dança dos Famosos.

"Primeira aula do Tudão. Dedicado, alongando para melhorar dançando", escreveu a mussa Fitness no Instagram. Belo está participante do quadro do "Domingão do Huck", e estreia na fase de duplas.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!



Além de se desafiar na dança, o cantor também estreou na atuação. Ele vai interpretar um policial na série Veronika, do Globoplay.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente