Reprodução/ Instagram 'BBB23': equipe repudia ataques racistas a Aline Wirley: 'Inaceitável'

No último domingo (2), a equipe de Aline Wirley, ex-rouge que está no "BBB 23", repudiou ataques racistas que a sister vem recebendo na web. Os administradores da conta da cantora compartilharam as ofensas no Instagram e afirmaram que, se preciso, tomaram medida judiciais. Muitos internautas se referiam a Aline, como "mucama", termo designado para a escrava, que fazia trabalhos domésticos aos senhores.

"É inaceitável a forma como Aline vem sendo citada em alguns comentários. Aline é uma mulher educada, respeitosa que está jogando tanto quanto qualquer outra pessoa lá dentro, sem fazer uso de uma comunicação violenta ou atitude antiética que mereça qualquer tipo de retaliação aqui de fora", iniciou a nota.

Em seguida, a equipe defende as escolhas de Aline no jogo: "Acima de tudo, é direito dela a escolha de como conduzir sua vida, suas amizades e suas ações desde que não atravesse ninguém de forma desrespeitosa, preconceituosa ou antiética. E é isso que temos visto em sua conduta na casa. Discordar da forma como ela conduz suas ações difere, e muito, de atacá-la da forma desproporcional como vem sendo feito por pessoas aqui nesta rede social".

Em seguida, os administradores da redes da artista condenaram as falas preconceituosoas e afirmaram que, se preciso, tomarão medidas judiciais": "Pessoas aqui fora estão se utilizando de um jogo televisionado para destilarem ódio, preconceitos, falas irresponsáveis e dolorosas para afetá-la diretamente.NÃO IREMOS TOLERAR qualquer tipo de ofensa, preconceito ou condutas desrepeitosas sejam elas quais forem. Nós do time Aline, estamos atentos a essas condutas e se preciso for acionaremos o jurídico para que medidas cabíveis sejam tomadas."

Por fim, a equipe frisou: "Nada que Aline tem feito na casa justifica tamanha opressão, ódio e atitudes intolerantes que a afetem de forma violenta e criminosa".













