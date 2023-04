Reprodução/Instagram 02.04.2023 O apresentador Rodrigo Faro com um cropped da Gucci

Rodrigo Faro dividiu as opiniões de seus seguidores neste domingo (2) ao mostrar o seu look do dia. O apresentador de 49 anos utilizou uma peça cropped, da marca de grife Gucci, e postou em sua conta do Instagram.

O item antes era visto como parte do guarda-roupa feminino, contudo muitos homens vêm adotando a peça, incluindo os integrantes do BBB 23 Gabriel Santana e Ricardo Alface, que usaram a roupa no reality, além do cantor Vitão, que é conhecido por transitar entre o guarda-roupa masculino e feminino.











Aos seus mais de 25 milhões de seguidores, o apresentador escreveu: "É isto mesmo, produção…Vamos de cropped…". A publicação rapidamente chamou a atenção, dividindo a opinião dos internautas. Enquanto alguns aprovaram, outros detonaram a proposta.



"Segue a descontração masculina", escreveu um seguidor parabenizando Faro. Já outra, contestou: "Que essa moda não pegue!".

Contudo, pelos Stories, a apresentador revelou que a peça na verdade não era um cropped, mas sim uma camiseta dobrada.









