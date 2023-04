Reprodução/Instagram 02/04/2023 Rafa Kalimann e José Loreto terminaram um relacionamento recentemente

A influenciadora Rafa Kalimann completou 30 anos neste domingo (2) e postou uma foto do bolo de aniversário nas redes sociais. O post recebeu diversos comentários de famosos parabenizando a ex-BBB, incluindo o ex, José Loreto.

O ator deixou um comentário carinhoso na postagem. "Parabéns, Rafa... Um ano cheio de paz, amor, saúde, e luz na sua linda caminhada. Beijão, com afeto e admiração", escreveu.





Reprodução/Instagram 02/04/2023 Comentário de Loreto na postagem de Kalimann

























Loreto ainda fez uma declaração em seus Stories. Com uma foto da influenciadora, ele escreveu outro recado afetuoso.

"Parabéns trintona, que seu sorriso se alastre por onde você for luz na caminhada hoje e sempre. Felicidades."



Recentemente, o ator foi jurado no quadro "Dança dos Famosos", do "Domingão" no qual Rafa Kalimann está participando. Na ocasião, Loreto falou sobre a admiração que tem pela ex e afirmou ser "desconcertante" vê-la pessoalmente.

Rafa chegou a comentar a situação depois, admitindo ter se sentido desconfortável, apesar de afirmar que também tem respeito pelo ex.









