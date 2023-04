Reprodução/Instagram 02/04/2023 A influenciadora Bianca Andrade, a Boca Rosa

A influenciadora Bianca Andrade, a Boca Rosa, pegou seus seguidores de surpresa ao anunciar que, pela primeira vez em 12 anos, ficará totalmente desconectada das redes sociais.

A empresária justificou a ausência contando que vai tirar um mês de "férias de verdade" para se recuperar totalmente de uma cirurgia que fará para retirar as amígdalas.



"Eu sonho com esta cirurgia. Para quem não sabe, eu tenho amigdalite de repetição, que ataca a minha nefrite e me causa uma série de problemas de saúde, inclusive me deixou internada recentemente", revelou a ex-BBB. "Esta pausa será importantíssima, mas para que eu não trabalhe e realmente descanse, eu vou tirar todas as redes sociais do meu celular. Totalmente offline", explicou Boca Rosa.

Bianca aproveitou ainda para refletir sobre sua carreira e autocuidado: "Este ano eu me prometi que ia respeitar mais o tempo do meu corpo. [...] Trabalhar é importantíssimo [...], mas meu grande desafio é me permitir descansar de verdade".

Mesmo ausente por um período, a influenciadora garantiu que não deixará os seguidores desamparados e que vários conteúdos já estão prontos para que sua equipe gerencie as redes da empresária.







