Reprodução / Instagram Dona Maria Aparecida, mãe de Daniel

Mãe do cantor Daniel, Dona Maria Aparecida Cantador Camillo, morreu neste sábado (1º) aos 82 anos. O artista comunicou os fãs através das redes sociais. A razão do falecimento não foi divulgada.

"Poxa, que momento difícil! Sabemos que pela lei natural da vida um dia poderemos passar por isso, mas nunca acreditamos que esse dia vai chegar!", lamentou Daniel.





Emocionado, Daniel destacou a importância da mãe, que dedicou a vida para cuidar dos filhos.

"A mãe que abdicou da sua vida para cuidar do Gil meu irmão mais velho e de todos nós, um ser humano que me faltam adjetivos para descrever como a Sra. foi especial! Exemplo de mulher!", afirmou o cantor.





