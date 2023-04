Reprodução / Instagram Morre Dona Carmem, mãe do cantor Leonardo, aos 87 anos

Dona Carmem, mãe do cantor Leonardo, morreu em Goiânia aos 87 anos. A informação foi compartilhada por Poliana Rocha, esposa do cantor, no sábado (1º).

Poliana contou que ela e o marido foram avisados que a sogra sofreu um infarto. O casal se dirigia ao hospital para entregar exames de rotina no momento da morte.





"Depois de 45 minutos tentando reanimá-la, minha sogra veio a falecer", afirmou Poliana.

Carmem Costa foi fundadora da Casa de Apoio São Luiz, que oferece estadia, alimentação e transporte gratuito para pacientes com câncer que fazem tratamento na Região Metropolitana de Goiânia. A iniciativa foi criada em homenagem ao outro filho de Carmem, Leandro, que faleceu com a doença.

