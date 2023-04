Reprodução / Redes Sociais Daniel e Dona Maria Aparecida

O velório da mãe do cantor Daniel, Dona Maria Aparecida Cantador Camillo, aconteceu no Velório Municipal de Brotas (SP), neste domingo (2) e o enterro foi programado para as 11h no Cemitério Municipal.

O cantor chegou ao velório pela manhã. Durante a cerimônia, o artista recebeu apoio de amigos e familiares, que expressaram condolências e desejaram conforto ao cantor.





A confirmação da morte foi feita pelo próprio artista no Instagram neste sábado (1º). Emocionado, Daniel destacou a importância da mãe, que dedicou a vida para cuidar dos filhos.

"A mãe que abdicou da sua vida para cuidar do Gil meu irmão mais velho e de todos nós, um ser humano que me faltam adjetivos para descrever como a senhora foi especial! Exemplo de mulher!", afirmou o cantor.

Daniel também visitou o túmulo de João Paulo após o enterro de Dona Aparecida. O cantor foi amigo e ex-dupla na música com ele, falecido em 1997 em um acidente de carro quando retornava de um show em Brotas.









+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.