Reprodução/ Instagram Key Alves voltou para o cabelo loiro

O pós “BBB 23” parece estar indo bem para Key Alves. Após mudar o visual, a ex-sister compartilhou com os seguidores do Instagram neste sábado (1º) um “singelo” presente que ganhou de uma fã: um anel de ouro branco, avaliado em R$ 2.490.

“Gente, acordei com esses mimos que eu ganhei de uma fã. Que presente lindo, juro. Estou sendo muito mimada.”, afirmou a ex-BBB pelos stories. Em seguida, a atleta desempacota um presente de uma marca de joias de luxo e mostra a peça para os seguidores.





Após se ausentar das redes sociais para cuidar da saúde mental e lamentar o luto do avô, Key ressurgiu com os cabelos loiros na noite da última quinta-feira (30). A mudança marcou uma nova fase para a jogadora, que prometeu novidades no OnlyFans, site de conteúdo adulto.

"A prioridade é o trabalho agora, sendo no vôlei, como sendo na carreira de influenciadora também. Estou aberta para novos desafios, e sim, vem ensaios novos no Only e outras novidades além de continuar com meu time.”, afirmou a cantora ao iG Gente.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.