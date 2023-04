Reprodução / Multishow Fernanda Souza e Carol Peixinho dão aula de maturidade no ‘Tardezinha’

Fernanda Souza e Carol Peixinho deram uma aula de maturidade neste sábado (1º). A ex-mulher de Thiaguinho e a atual namorada curtiram juntas o show do cantor no evento ‘Tardezinha’.

Durante o show, Fernanda Souza e Carol Peixinho cantaram juntas o sucesso "Melhor eu ir" de Thiaguinho, levando o público à loucura quando apareceram no telão. O momento foi celebrado pelo próprio artista, que declarou "Viva o nosso amor".





A plateia ovacionou Fernanda Souza, que ficou sem graça ao se ver no telão e colocou a mão na boca em sinal de surpresa. Atualmente em um relacionamento discreto com Eduarda Porto, a atriz recebeu muito carinho do público durante o show.

Fernanda Souza comentou recentemente em uma foto em que estava com a namorada, Thiaguinho e Carol, esclarecendo que eles são amigos há muito tempo. Ela espera que as pessoas não se surpreendam, já que nos últimos três anos, as pessoas se acostumaram a vê-los juntos. Fernanda e Thiaguinho anunciaram a separação em 2019, após 4 anos de casamento e 4 anos de namoro.









