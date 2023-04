Reprodução / Instagram Antônio e Rafa Kalimann

Rafa Kalimann foi flagrada com o novo affair, Antônio Palhares, em clima de romance nesta sexta-feira (31). O casal foi filmado trocando beijinhos no Amazonas. Nas imagens, é possível ver os dois em uma embarcação sob o pôr-do-sol amazonense.

Antônio é sócio de uma empresa de serviços químicos. Ele é primo de Arthur Ferraz, esposo da modelo Mariana Weickert.





Ainda sem assumir oficialmente o relacionamento, o casal já foi flagrado junto outras vezes. Na primeira vez, foram vistos aos beijos na Zona Sul do Rio, quando ele tentou disfarçar a identidade com um par de óculos de sol.

O empresário é um entusiasta de maratonas, tendo percorrido 42 km em diferentes cidades como Nova York, Berlin, Pisa, Paris, Barcelona e Chicago desde 2015. A alma viajante parece ter conquistado Rafa Kalimann, já que em fevereiro, a influenciadora decidiu acompanhá-lo numa viagem para a França de última hora.

