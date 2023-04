Reprodução / Instagram Klebber Toledo

Kleber Toledo compartilhou os bastidores para viver Jesus no espetáculo “A Paixão de Cristo”. Nesta sexta-feira (31), o ator publicou um vídeo mostrando toda a caracterização para o personagem.

“Vem curtir um pouco dos bastidores do maior espetáculo do mundo que é brasileiro. ‘A Paixão de Cristo’, o grande dia está chegando”, afirmou o ator na legenda, ao anunciar que a obra estará em cartaz durante a Semana Santa.





No vídeo, Kleber mostra todo o processo de maquiagem e figurino para representar fielmente a crucificação de Cristo, com direito as cicatrizes e coroa de espinhos.

O ator recebeu elogios dos colegas pela dedicação a arte. “Caramba! Só posso imaginar uma emoção dessas, mano! Deus abençoe!”, declarou Marcos Mion.





