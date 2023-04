Reprodução / Instagram 01.04.2023 Bia Miranda e Buarque participaram do desafio de casais do Hotel Mazzafera

Bia Miranda e o cantor Buarque engataram em um relacionamento 1 dia após a ex-Fazenda terminar com o noivo, Gabriel Rosa. Neste sábado (1º), o casal revelou que ainda não ficaram mais íntimos, pois decidiram esperar completar o primeiro mês.





Os pombinhos participaram do desafio de casais do Hotel Mazzafera. “A gente fez um combinado, porque a gente quer que a primeira vez seja perfeita, entendeu?”, explicou Bia. “A gente quer estar animado para quando der a hora”, concluiu.

O casal também afirmou que não se trata de nada religioso, é apenas um acordo entre o casal. “Mas posso te falar? Eu também já não estou mais aguentando esse trato”, reclamou Buarque. O casal está junto há 3 dias.





