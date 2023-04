Reprodução/TV Globo Domitila Barros

Domitila Barros bateu o recorde de permanência na Xepa do BBB 23 nesta sexta-feira (31), chegando a oito semanas consecutivas, superando Jessilane do BBB 22, que permaneceu por sete semanas.

Além disso, Domitila e Cezar já passaram pela Xepa 11 vezes, igualando o recorde de Babu Santana do BBB 20. Jessi ainda detém o recorde de mais tempo total na Xepa, com 12 semanas.





A confirmação de que Domi passaria a oitava semana na região mais pobre da casa foi dada quando Aline Wirley conquistou a liderança nesta sexta.

Como já era de se esperar, já que a cantora cogitou indicar a modelo à berlinda, Domitila não foi convidada para o VIP e bateu o recorde de tempo consecutivo na Xepa.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.