Reprodução O rapper Drake foi criticado por cancelar sua participação no festival

Pessoas envolvidas na produção do Lollapalooza afirmaram que parte da equipe contratada pelo Drake já estava no Brasil trabalhando, e havia passado a madrugada anterior ao cancelamento do show fazendo a montagem de cenário, equipamento de áudio, painel de LED e outras estruturas ao lado de funcionários do festival.



As declarações desmentem a justificativa do rapper de que teria cancelado a apresentação pela ausência de membros da equipe. As informações são da Folha de S. Paulo, que afirma que as pessoas deram as declarações de forma anônima.

"Devido a circunstâncias imprevistas, Drake está sem membros de sua equipe de som e produção, essenciais para a realização do show do Lollapalooza em São Paulo", afirmava a nota. "Infelizmente, isso está fora de seu controle. Desculpas".









Segundo as pessoas que falaram ao jornal, a equipe de Drake ficou sabendo que o artista não viria mais ao Brasil durante a montagem do palco e que souberam da notícia junto com a equipe da T4F - empresa que organizou o festival até esta última edição.

De acordo com a Folha, o Lollapalooza havia reservado cerca de 30 quartos para o rapper e sua equipe no hotel Tangará. As reservas custaram cerca de R$ 500 mil - a suíte de Drake saiu por cerca de R$ 108 mil, com diária de R$ 27 mil, de acordo com o site do hotel.









+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.