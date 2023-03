Foto: Reprodução/GNT João Vicente manda recado direto para Drake após cancelamento de show no Lollapalooza





O apresentador do "Papo de Segunda", do canal GNT, João Vicente de Castro, se mostrou muito irritado com o cantor canadense Drake no programa desta segunda-feira (27) e mandou um recado direto para ele.



Com direito a dedo apontado para a câmera, João Vicente desabafou após o rapper ter desistido de se apresentar no Lollapalooza Brasil 2023, no último domingo (26), horas antes da apresentação.













"Aqui não tem otário, não, em Drake. Eu não vou no seu show nunca mais", disse João Vicente em meio ao bate-papo. O anúncio do cancelamento do show do rapper foi feito no perfil oficial do festival nas redes sociais. Quem entrou no palco no lugar do artista foi o DJ norte-americano Skrillex.

No perfil oficial do festival, uma mensagem de Drake explicou os motivos do cancelamento da vinda do cantor: "Devido às circunstâncias imprevistas, Drake está sem membros de sua equipe de som e produção, essenciais para a realização do show no Lollapalooza em São Paulo. Drake estava animado para se apresentar para seus fãs no Brasil. Infelizmente, isso está fora de seu controle. Desculpas", escreveu na publicação.













































E claro que o brasileiro não aceitou a desculpa e transformou a raiva em memes. Após o cancelamento, as redes sociais foram tomadas pelo assunto.



E o Drake?? Ele não vem mais... pic.twitter.com/M4BoOr7c9D — jackson (@jacksonholiver) March 26, 2023









É só chamar ELE pra substituir o Drake que ninguém vai perceber. pic.twitter.com/QpOCen0LJx — BCharts (@bchartsnet) March 26, 2023









Ele assim no palco, e o playback rolando define um show do Drake pic.twitter.com/fMED7MbYe8 — Michael (@maicouvaneys) March 26, 2023









Sai Drake e entra Naldo Benny — Tatiana Raiol (@tati_raiol) March 26, 2023