Drake

Destaque do festival Lollapalooza Brasil de 2023, Drake era um dos artistas mais aguardados para se apresentar no encerramento do evento, no último domingo (26). No entanto, horas antes de se apresentar, o rapper divulgou uma nota informando que teria cancelado o show. Embora toda a estrutura já estivesse montada, o cantor alegou que parte da equipe de produção não estaria presente, o impossibilitando de realizar o evento.