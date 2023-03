Reprodução/Paramount Pictures Tom Cruise volta ao papel de Maverick na sequência de Top Gun

De acordo com um estudo realizado pelo site financeiro Trading Pedia, Tom Cruise recebeu aproximadamente R$ 4 milhões por minuto de tela em seu mais recente filme, Top Gun: Maverick (2022). A pesquisa incluiu os atores mais bem pagos em 2022, tanto os indicados quanto não indicados ao Oscar de 2023.

O filme protagonizado por Tom Cruise, que arrecadou US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5 bi) em bilheteria mundialmente, aparece três vezes na lista dos atores mais bem pagos sem nomeação ao Oscar, ao lado de Miles Teller e Jennifer Connely.





Jamie Lee Curtis, vencedora do Oscar de "Melhor Atriz Coadjuvante" em Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, aparece em sexto lugar entre os atores nomeados ao Oscar mais bem pagos, recebendo cerca de R$ 149 mil por cada um dos 17 minutos em que aparece na trama.

Curtis recebeu quase US$ 20 milhões a mais que Michelle Yeoh, protagonista do filme, que ficou em décimo primeiro lugar.

