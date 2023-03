Reprodução/Instagram - 31.03.2023 Gwyneth Paltrow foi inocentada em caso de acidente de esqui





Gwyneth Paltrow foi inocentada nesta quinta-feira (30) em um julgamento em que era acusada de provocar um acidente de esqui. O caso ocorreu em 2016 e a vítima, médico aposentado Terry Sanderson, pedia US$ 3,3 milhões (R$ 17,3 milhões) por perdas e danos causados pelos ferimentos que sofreu.

A atriz solicitou um valor simbólico de indenização de US$ 1 (aproximadamente R$ 5), acatado ao júri considerá-la inocente de todas as acusações. O médico afirmava que Gwyneth o atingiu enquanto esquiava no hotel de luxo Deer Valley, em Utah, nos Estados Unidos.





A vítima alegou que Paltrow esquiava de "perigosa" e "descuidada", além de ter provocado "quatro costelas quebradas e dano cerebral permanente". A atriz negou as acusações sobre o acidente e compareceu a todos os dias do julgamento, que durou uma semana.

A disputa judicial repercutiu nas redes sociais, com trechos ironizados por internautas. Um dos momentos que viralizou fazia menção a indenização simbólica de Gwyneth Paltrow, em que a advogada da atriz citava que a cantora Taylor Swift já havia vencido um processo de assédio e ganhado U$ 1. A defensora do médico insinuava uma correlação entre os casos.

Em um dos momentos mais incompreensíveis, a advogada do acusante tenta insinuar que a atriz tirou a ideia de contra-ação pedindo 1 dólar da cantora Taylor Swift, e fica embasbacada quando Gwyneth diz que não é amiga da Taylor nem sabia que ela já tinha feito isso kkkkk pic.twitter.com/8VcUj7Ac9s — Gaybe 🏳️‍🌈 (@alves_gabes) March 30, 2023





