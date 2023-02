Reprodução Tiago Abravanel apoia desistência de Bruno Gaga: 'Somos seres humanos'

O artista Tiago Abravanel, que desistiu do "BBB 22" no ano passado, compartilhou uma live nesta sexta-feira (17) em apoio a desistência do alagoano Bruno Gaga, que apertou o botão de desistência do "BBB 23" nesta tarde.

"Vocês sabem que não é fácil, vocês nem imaginam o quanto é difícil. O Brasil inteiro viu que o Gaga não estava bem e que bom que ele conseguiu ter força para entender a hora de parar", iniciou.

"Muitas vezes a gente fica só pensando no jogo, né? Mas somos seres humanos, somos pessoas acima de qualquer coisa. Então, fiz essa live aqui para deixar um beijo gigante para o Bruno Gaga para que ele tenha força, para que a gente dê muita força para ele aqui fora".

"Porque a gente muitas vezes a gente só tá pensando no jogo, só está pensando no nosso entretenimento, mas existem coisas mais fortes e importantes do que isso. Somos seres humanos, temos sentimentos e a nossa saúde mental é uma das coisas mais valiosas que a gente tem".

Tiago finaliza o recado refletindo que desistir também faz parte do jogo. "Desistir também é uma escolha e uma escolha por nós".

🚨VEJA: Tiago Abravanel faz live para comentar sobre a escolha do Bruno Gaga: "Desistir também faz parte do jogo. Desistir também é uma escolha." #BBB23 pic.twitter.com/15ZSRWbx9Q — Central Reality #BBB23 (@centralreality) February 17, 2023













