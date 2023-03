Foto: Reprodução/Instagram Sogra de Mc Guimê demonstra apoio ao cantor: 'Bom coração'





O cantor Mc Guimê está recebendo grande apoio da sogra, Darlin Ferrattry, mãe da cantora Lexa, durante período turbulento na vida pessoal. Após compartilhar um texto reflexivo nos stories, o cantor chegou a trocar a foto de perfil e publicou um coração partido nos stories.



Após estas mudanças repentinas nas rede sociais, Mc Guimê recebeu uma breve declaração de amor e apoio da sogra, através dos stories do Instagram.













"Decidi gravar a tela do que o Guimê postou. Explico por que estou repostando: o conheço há tantos anos e afirmo que ele tem um bom coração. Ele apagou as suas fotos e está gritando a plenos pulmões que o coração está ferido e quebrado aos pedaços. MC Guimê, a sua fé o levará a reconquistar sua vida", disse ela nas redes sociais.

Na última quinta-feira (30), o cantor e ex-BBB 23 falou do processo de superação. "Sempre que Deus quer fazer um homem grande, Ele o quebra em pedaços primeiro", escreveu ele. Logo após ser eliminado do programa, o cantor surpreendeu os seguidores ao fazer o primeiro post no Instagram no dia 23.

O cantor abriu uma caixinha de perguntas e interagiu com os seguidores e logo um deles quis saber como Guimê estava: "Você está bem e está feliz? Quero ver você feliz com a Lexa'". E ele respondeu: "Bem, graças a Deus, e feliz na medida do possível. Também quero. A Lexa não largou a minha mão nesse momento tão completo, mesmo eu errando com ela. Ela escutou o que eu tinha para dizer e me passou muita força e coram para eu lidar com as consequências dos meus próprios erros.", iniciou ele.

"Agora, ela está no tempo dela. Eu sigo buscando o perdão e sendo muito grato a tudo que ela já fez por nós, não só enquanto eu estava na casa do BBB, mas por tudo até aqui.", finalizou ele.