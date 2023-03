Reprodução/Instagram MC Guimê diz que recebeu apoio de Lexa após expulsão do BBB 23

Após reaparecer nas redes sociais, MC Guimê resolveu conversar com os seguidores do Instagram. O cantor comentou sobre a situação atual com Lexa após o assédio que resultou na sua expulsão do BBB 23 .

De acordo com ele, a cantora o apoio para lidar com as consequências da polêmica gerada pelo ocorrido com a Dania Mendez no reality.

"Você está bem e está feliz? Quero ver você feliz com a Lexa", disse um internauta.

Mostrando a tatuagem em homenagem à esposa, ele desabafou. "Bem, graças a Deus, feliz na medida do possível. Também quero [ficar com Lexa]. Lexa não largou a minha mão nesse momento tão complexo. Mesmo eu errando com ela, ela escutou o que eu tinha para dizer e me passou muita força e coragem para eu lidar com as consequências dos meus próprios erros", comentou.

Guimê afirmou que está esperando pelo perdão da artista. "Agora, ela está no tempo dela. Eu sigo buscando o perdão e sendo muito grato a tudo que ela já fez por nós, não só enquanto eu estava na casa do BBB, mas por tudo até aqui", concluiu.

