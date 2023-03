Reprodução/Warner Bros - 18.01.2023 Rodrigo Santoro em 'Golpe Duplo'

Há 20 anos, Rodrigo Santoro teve a primeira atuação em Hollywood em "As Panteras Detonando", onde encantou Cameron Diaz ao sair do mar com uma prancha. Desde então, o ator brasileiro trabalhou com grandes astros e estrelas, incluindo Nicole Kidman e Jim Carrey, e construiu uma carreira no cinema internacional.

No entanto, Santoro revelou em entrevista à revista britânica "Schön!" que tem uma frustração na experiência em Hollywood: nunca ter participado de um filme de ação "de verdade".





Rodrigo Santoro revelou que é muito curioso e ama aprender, o que influencia as escolhas de carreira. O ator declarou ainda que está sempre buscando ser uma versão melhor de si mesmo e que o trabalho que faz é muito humano.

“Eu começo a escolher um projeto pensando no que eu não fiz ainda. Por exemplo, eu nunca fiz uma ação. '300' era um filme de ação, mas nunca consegui fazer uma [cena] ação real, de verdade".

Recentemente, o ator participou do drama adolescente sobrenatural "Wolf Pack", que estreou em janeiro. Na série, Santoro contracena com a também renomada Sarah Michelle Gellar, conhecida pelo público como protagonista em "Buffy, a caça-vampiro".

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.