Foto: Brunini Fernanda Brum

Fernanda Brum, cantora gospel, utilizou as redes sociais na última quarta-feira (29) para contar sobre um susto que viveu durante uma viagem internacional.

O avião que ela e o marido, o pastor Emerson Pinheiro, estavam pegou fogo na turbina esquerda 15 minutos após a decolagem no aeroporto de Houston, no Texas (EUA).







A aeronave precisou fazer um pouso de emergência, mas todos passam bem. Fernanda ainda mostrou o socorro chegando à pista e tranquilizou os fãs na publicação pelo Instagram.

A artista compartilhou nas redes sociais a chegada do socorro na pista e agradeceu às orações dos fãs. "Estamos bem, mas foi muito perigoso, foi um grande livramento", disse.

O casal precisou passar mais uma noite na cidade antes de retornar ao Brasil. Fernanda e Emerson estavam nos Estados Unidos para visitar o filho Isaac Brum, que também é cantor.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.