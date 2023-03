Reprodução/Instagram - 31.03.2023 Jojo Todynho falou de emagrecimento nas redes sociais





Jojo Todynho está utilizando as redes sociais para compartilhar o processo de emagrecimento, dos treinos às refeições saudáveis. Nesta quinta-feira (30), a cantora falou de algumas "evoluções" após perder peso, como conseguir amarrar os sapatos e subir escadas.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

"Não tem satisfação maior e melhor do que você conseguir fazer coisas supérfluas, pequenas. Tipo amarrar o cadarço, eu não conseguia. Subir escada, eu não conseguia subir a escada da minha casa", comentou nos stories do Instagram.





A declaração foi feita enquanto Jojo realizava atividades físicas na academia. A apresentadora também explicou como as mudanças de vida a motivam a continuar a ter a vida saudável.

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

"São evoluções que a gente vai vendo no dia a dia, que agregam muito, nos motivam cada vez mais, parar querer se cuidar mais, querer fazer mais pela nossa saúde, pela nossa vida. E é isso", complementou.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.