REPRODUÇÃO / BAND Ana Castela e Gustavo Mioto

Gustavo Mioto admitiu estar vivendo um romance com Ana Castela após viajar para o Paraguai e conhecer a família da boiadeira. Em entrevista ao R7, o cantor revela que está conhecendo melhor a jovem, mas ressalta que ainda não estão em um relacionamento sério.

O cantor ressaltou que estão vivendo juntos sem nenhum tipo de rótulo no momento. Durante a entrevista, ele brincou dizendo que não gosta muito da cantora e que a acha arrogante, enquanto ela gritou ao fundo que ele estava mentindo porque gostava muito dela.





Mioto contou como foi a viagem que fez para conhecer a família de Ana Castela no Paraguai. Segundo o sertanejo, todos o receberam muito bem e a viagem foi muito agradável. "Foi uma viagem muito gostosa", classificou.

Gustavo Mioto se declara um romântico em suas músicas e na vida pessoal. O cantor revelou que é fã das canções românticas, que o emocionam e inspiram na escrita e na interpretação. Na vida real, Mioto afirmou que é emocionado e tende a ser intenso quando se apaixona, mesmo não se envolvendo facilmente.





