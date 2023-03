Foto: Reprodução/Instagram Viih Tube se emociona com vídeo em homenagem à mãe





Viih Tube está entrando na reta final da primeira gravidez, e mostra que não está sendo nada fácil. Após relatar muitas dores perto da barriga, mal-estar e noites sem dormir, Viih conseguiu descansar um pouco mais na madrugada de quarta-feira (29) para quinta-feira (30), segundo o marido, Eliezer.



"Hoje, ela teve uma noite bem melhor, graças a Deus. Sem sustos, com menos dores e conseguiu dormir", disse ele através dos stories do Instagram.













No caminho para a consulta médica, na manhã desta quinta-feira (30), a influenciadora postou um vídeo que fez em homenagem à aniversariante do dia: a mãe, Viviane Tube, e não pôde segurar as lágrimas. Viih apareceu nos stories chorando enquanto assistia a homenagem.

Viih Tube voltou aos stories para ressaltar que estava se sentindo melhor. "Essa noite foi bem melhor para dormir. A única coisa que senti foi muita dor de garganta, acho que porque, no calor de grávida, liguei o ar e dormi pelada. Uma coisa com a outra não deu muito certo.", disse ela.

"Mas está tudo em paz, não sofri tanto de dor. Achei posições melhores para dormir", disse a influenciadora enquanto se dirigia para uma consulta médica.