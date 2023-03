Foto: Reprodução/Instagram Ex-BBB 23, Cara de Sapato, retorna as redes sociais e explica sumiço





O ex-BBB e lutador Cara de Sapato, retornou às redes sociais na manhã desta sexta-feira (31) após ter se afastado de forma temporária. Deitado na cama, o lutador fez um vídeo explicando o motivo do afastamento.



Cara de Sapato contou que não se sentiu bem na última quinta-feira (30) e que por este motivo, acabou se afastando do Instagram. Mas ressaltou que acordou melhor e mais disposto.













"Ontem estava meio sumido, não foi dos melhores dias. Tirei o dia para ficar off e cuidar mais de mim. Mas estamos aí, galera. Estou de volta", disse ele.

Fora da casa, em recente conversa com os seguidores, o atleta falou das crises de ansiedade durante participação no BBB 23. Sapato ainda revelou que por muito tempo não procurou ajuda profissional, e destacou que a terapia e a atividade física são essenciais para a vida e para lidar com o problema.

"Então, todo mundo que sofre com isso não pode deixar de buscar ajuda dos profissionais e atividade física, que vai te ajudar muito",disse o atleta. No dia 18 de março, Sapato se pronunciou pela primeira vez desde que foi expulso do reality. Ele publicou um vídeo no perfil do Instagram na qual pediu desculpas pelo episódio que levou a eliminação junto a de MC Guimê.