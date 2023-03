Reprodução/TV Globo BBB 23: sisters do quarto deserto fazem dancinha em homenagem ao 'Sapatinho'

As sisters do quarto Deserto deram o que falar nas redes sociais após fazerem uma homenagem a Cara de Sapato nesta quarta-feira (29) no BBB 23 .





No cômodo, Amanda, Aline Wirley, Bruna Griphao e Larissa fizeram uma dancinha que lembrava o brother, que foi expulso do reality após assediar a mexicana Dania Mendez.

"Esse é o passinho do Sapato", comentou a cantora. "É o passinho do Sapato, esse é pro Sapatinho", completou a médica. E Larissa disse: "Em homenagem ao Sapatinho".

Deserters fizeram uma dancinha em homenagem ao “Sapatinho” #BBB23 pic.twitter.com/uMxlbPdvTX — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 29, 2023





A atitude das participantes não agradou nada o público, que questionaram os julgamentos delas.

Para o Sapatinho tem músiquinha e para Domitila? Fogueira!!! Que lindas essas desérticas tão feministas. — bê (@shicomentei) March 29, 2023









Domitila falando das DM da Larissa: 🫨😭🤬😡😠😤

Sapato expulso por Importunação sexual: 🩷🪇👏🏽☺️😜🎉🎉 — LinemooN 0,61%|1,08%(🥬)•🪰•🦁•💅🏽•⚓•🤴🏾• 🛟•🤿 (@uris_baby) March 29, 2023

As que cobravam o feminismo da Domi, fazem celebração ao Assediador! — 🤞🏾 Caique (@_soucaique) March 29, 2023









