Bárbara Evans revela ser 'mão de vaca': 'Compro e dói na alma'





A modelo Bárbara Evans contou em um bate-papo com os fãs, através de uma caixinha de perguntas no Instagram, que é uma pessoa "mão fechada", também conhecida como "Mão de vaca".



"Eu não compro nada para mim. Quando compro, dói na alma. Mas eu adoro comprar para as pessoas (marido, Ayla...)", contou ela.













Recentemente, Bárbara mostrou no Instagram uma foto durante a gravidez e ao lado de uma após ter dado à luz para falar aos seguidores como emagreceu 25 quilos. A modelo é mãe de Ayla, de 11 meses, do casamento com o empresário Gustavo Theodoro, de 31.

Apesar de estar feliz com o resultado, a modelo acabou recebendo algumas críticas e logo rebateu as críticas. "Sei que vocês falam sempre que eu estou muito magrinha, mas esse é o jeito que gosto de ficar! Bem sequinha", completou ela.