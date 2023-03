Foto: Reprodução/Instagram Bárbara Evans diz que amigos se afastaram após nascimento da filha





A modelo Bárbara Evans desabafou com os seguidores nesta quinta-feira (23) em relação a maternidade. A modelo revelou que muitos amigos se afastaram dela após o nascimento da filha, Ayla, de 11 meses, fruto do casamento com Gustavo Theodoro.



"Sabe o que eu achei? Ótimo! Deus sabe como tirar as pessoas ruins das nossas vidas", iniciou ela.













"E quem perdeu? Não tenho dúvida de que [foram] eles, porque sigo fazendo as mesmas coisas que eu fazia, só que de uma forma muito mais feliz", escreveu a modelo nos stories do Instagram.

Morando no interior de São Paulo, a mdoelo diz que não sente falta do agito da capital e nem de estar perto de outros famosos. "Por que eu sentiria falta disso? Sinto falta da minha família. Da cidade grande, não. Amo o interior, onde eu moro", concluiu ela.

Recentemente, a modelo mostrou com detalhes o processo da obra da nova mansão que está construindo com o marido. "Não vai ter nem desculpa de não treinar", brincou a modelo em relação a construção em três pavimentos, com a academia no inferior da entrada da casa. Bárbara fez um tour pela obra, contando aos seguidores onde será o quarto da filha e do casal.

"Nossa casinha Não vejo a hora de fazer um churrasco, tomar uma cerveja. Já estou apaixonada", disse a modelo.