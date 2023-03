Foto: Reprodução/Instagram Bárbara Evans mostra detalhes das obras de nova mansão





A modelo Bárbara Evans atualizou os fãs nesta segunda-feira (20) de como está o andamento das obras da nova mansão que está construindo juntamente do marido, o empresário Gustavo Theodoro, no interior de São Paulo.



Já com acabamentos como painéis de madeira sendo instalados, a nova casa do casal e da filha Ayla, de 1 ano, terá piscina, churrasqueira, academia e lareira.













"Não vai ter nem desculpa de não treinar", brincou a modelo em relação a construção em três pavimentos, com a academia no inferior da entrada da casa. Bárbara fez um tour pela obra, contando aos seguidores onde será o quarto da filha e do casal.

"Nossa casinha Não vejo a hora de fazer um churrasco, tomar uma cerveja. Já estou apaixonada", disse a modelo.

A casa ainda contará com um closet imenso no quarto do casal, que terá vista direta para o verde do condomínio no interior de São Paulo.