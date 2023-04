Reprodução / Instagram Alice Wegmann

Na noite de sexta-feira (31), a atriz Alice Wegmann causou alvoroço nas redes sociais ao compartilhar um ensaio de fotos onde aparece completamente nua. A artista posou para o fotógrafo Jorge Bispo e exibiu beleza natural nas fotos.

A musa foi fotografada sem roupa em um ambiente neutro, usando os braços para cobrir as partes íntimas. Nas respostas às imagens, ela recebeu elogios dos seguidores e das amigas.





Sabrina Sato disse: "Linda demais", Deborah Secco comentou: "Deusa", e Betty Gofman escreveu: "Linda e gostosa! Além de excelente atriz".

A atriz foi alvo de críticas nas redes sociais após publicar uma foto de um look no Instagram. Muitos seguidores comentaram sobre perda de peso, mas ela decidiu se pronunciar. A artista afirmou nos Stories que já mudou muitas vezes o corpo por causa da profissão.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.