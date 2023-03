Reprodução/ Instagram Chitãozinho usa maquiagem macabra em aniversário do filho caçula, Enrico

Na última quinta-feira (31), Chitãozinho reuniu a família e amigos para comemorar o aniversário de 21 anos do filho Enrico em São Paulo. A festa tinha o tema Halloween de gala e o sertanejo surpreendeu ao aparecer vestido a caráter. Além de fantasia, ele se empenhou na maquiagem.

Vestidos de anjo do mal, o cantor posou com esposa Márcia Alves e com o filho Enrico. Os três surpreenderam pela maquiagem igual: olhos totalmente preto.

Famosos também comparaceram à festa, como Paula Fernandes, que estava acompanhada do namorado, o empresário Rony Cecconello, o humorista Maurício Meirelles e Tom Cavalcante.

Além de Enrico, Chitãozinho e Márcia são pais de Aline e Alisson.

