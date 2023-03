Reprodução / Instagram Viih Tube

Viih Tube compartilhou com os seguidores o desafio de passar pelas dores da gravidez. A influenciadora digital está nos últimos dias de gestação e relatou ter sentido muitas dores na região abdominal durante a madrugada de 29 de março. Viih espera ansiosamente a chegada da primeira filha, Lua.

Em um story publicado no Instagram, a futura mamãe relatou que sentiu muitas dores próximas à barriga durante a madrugada. "Hoje está difícil de me ver sem filtro, me sinto cansada e meu rosto não está legal", disse. Viih ainda compartilhou que a dor na púbis está intensa e que tem muita pressão na região, mas ressaltou que a gravidez como um todo foi maravilhosa.





"Essa noite foi punk, bem cansativa, com muitas dores para dormir. Estou naquela fase que já não está mais, já perdeu a graça, já foi aquela parte gostosa da gravidez. Agora é só aquele momento que você quer que nasça logo.”, pontuou a ex-BBB

Viih também brincou com os seguidores sobre a demora para a chegada da filha, enfatizando que respeita o tempo da gravidez. Para aliviar o desconforto, a influenciadora já marcou uma drenagem para o corpo.





