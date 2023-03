Foto: Reprodução/Instagram Selena Gomez é vista com empresária de Zayn Malik, em meio a rumores de affair





Em meio a diversos rumores de estar vivendo um affair com o ex-membro do One Direction, Zayn Malik, Selena Gomez é vista passeando ao lado de Taryn Zimmerman, assistente pessoal do cantor, pelas ruas de Nova York.

Os rumores deste possível affair entre os cantores pop deram início após uma recepcionista de um restaurante de Soho, em Nova York, afirmou que testemunhou os dois se beijando enquanto estavam no restaurante no início do mês de março.













Klarissa Garcia, amiga da recepcionista que fez um vídeo no TikTok falando do suposto encontro entre Selena e Zayn, disse ao Page Six na sexta-feira (24) que ninguém presente no restaurante notou o momento do beijo: “Ninguém os notou [no restaurante]. Foi bastante público, mas … ninguém realmente se importa com pessoas famosas em Nova York", disse ela.

Apesar de sempre levarem a vida pessoal de forma discreta, aparentemente o novo casal não se preocupou de serem vistos aos beijos pelo público, de acordo com a imprensa internacional. Selena e Zayn estariam tendo o momento romântico em uma mesa localizada no centro do restaurante, a vista de todos.

Recentemente Zayn, que segue apenas 18 pessoas no Instagram, se tornou um dos 403 milhões de seguidores de Selena na rede social, o que deixou os fãs ainda mais felizes com o possível novo casal. Segundo o Page Six, os artistas teriam tido um affair no passado, na época em que Taylor Swift, melhor amiga de Selena Gomez, namorava Harry Styles, com quem Zayn dividiu palco por alguns anos durante a One Direction.

🚨EITA!



Selena Gomez foi fotografada com a empresária do cantor Zayn Malik. pic.twitter.com/rtZBoDnv2R — BEEPop (@beepopofc) March 29, 2023