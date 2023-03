Reprodução/ Instagram Selena Gomez e Zayn Malik tiveram affair, diz site

Rumores sobre o envolvimento de Selena Gomez e Zayn Malik ganharam força após o veículo Page Six afirmar que os artistas teriam tido um affair em 2012.



Uma fonte próxima dos dois falou sobre o affair e afirmou: “Não me surpreende que eles estejam potencialmente juntos [hoje]”.



Os rumores de que os cantores estejam juntos, atualmente, surgiu de uma recepcionista de um restaurante do Soho em Nova York, que é frequentado por celebridades. A funcionária afirmou, na internet, que viu os dois se beijando no local que trabalha no início deste mês.



Uma amiga da recepcionista , Klarissa Garcia, ainda fez um vídeo no TikTok contando sobre o suposto encontro. Ao Page Six, ela disse: “Ninguém os notou [no restaurante]. Foi bastante público, mas … ninguém realmente se importa com pessoas famosas em Nova York".

De acordo com a imprensa internacional, Selena Gomez e Zayn Malik não estariam tentando esconder o romance, já que se beijaram na frente de todos, sentados à mesa do restaurante.

