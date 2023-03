Reprodução Garçonete entrega suposto romance entre Selena Gomez e Zayn Malik

Casal da vez? Segundo uma garçonete norte-americana, o ex-integrante do One Direction Zayn Malik estaria vivendo um romance com a cantora e atriz Selena Gomez. Na rede social, a influenciadora relatou um suposto jantar romântico entre Zayn e Selena.

Uma jovem chamada Klarissa publicou um vídeo no TikTok revelando que a colega de trabalho teria ajudado a recepcionar o suposto casal. Klarissa e a colega não identificada trabalham em um restaurante de NY renomado entre as celebridades.



No vídeo publicado, Klarissa, que aparentemente não estava trabalhando, mostra as mensagens que recebeu da colega, onde ela diz: “Me fala como Selena Gomez e Zayn acabaram de entrar de mãos dadas, se agarrando, e eu os ajudei? Garota… E todo mundo se sentindo mal por ela”, escreveu, se referindo a polêmica com Hailey Bieber.

Semanas atrás, Selena Gomez passou a seguir o ex-membro do One Direction. Curiosamente, a cantora é uma das seletas 18 contas que Zayn Malik segue no Instagram.

Reservado em relação a aparições públicas, Zayn Malik foi registrado com fãs recentemente em Nova York. A foto do cantor na cidade norte-americana aumentou ainda mais os rumores da vida amorosa.

Nas redes sociais, os fãs de Zayn e Selena Gomez se animaram com a possibilidade de um relacionamento. O cantor está solteiro desde outubro de 2021, quando terminou com a modelo Gigi Hadid, com quem tem uma filha de 2 anos.

No início deste ano, Selena foi apontada como namorada de Andrew "Drew" Taggart, DJ do grupo The Chainsmokers, mas parece que a relação não avançou e eles não confirmaram o caso.

"Eu sempre sonhei com a Selena e o Zayn juntos, mas não imaginava que um dia realmente iria acontecer, tô passando mal, eu PRECISO de fotos, eu preciso de respostas!!!!!!", exaltou uma fã.

"Zayn e Selena juntos e só penso, isso vai render tanta música boa", pontuou outro internauta.



"Só um gostoso como o Zayn Malik pra dar conta do mulherão da Selena Gomez mesmo", avaliou uma fã.

só um gostoso como o zayn malik pra dar conta do mulherão da selena gomez mesmo

